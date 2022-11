Carro invade loja da Apple e deixa um morto e 19 feridos

Uma pessoa morreu e pelo menos 19 ficaram feridas depois que um carro invadiu uma loja da Apple em Hingham, Massachusetts, informou a promotoria distrital do condado de Plymouth, na segunda-feira (21).





A polícia identificou Kevin Bradley, 65, de Nova Jersey, como o homem que morreu no local, de acordo com um comunicado à imprensa do escritório do promotor distrital. O motorista não foi identificado até o momento, disse o escritório do promotor.





Várias ligações para o 911 foram feitas pedindo ajuda nas lojas da Derby Street, disse o promotor distrital Tim Cruz. A polícia e os bombeiros de Hingham responderam logo depois de encontrar várias pessoas feridas na loja da Apple, acrescentou Cruz.





“Aparece um SUV de cor escura, passou em velocidade indeterminada, atravessou uma… janela de vidro e atingiu várias pessoas”, disse.





Unidades de emergência encontraram “vários pacientes feridos na frente da loja e dentro da loja, incluindo alguns pacientes que estavam presos contra a parede pelo veículo”, disse o chefe dos bombeiros de Hingham, Steve Murhpy, durante uma coletiva de imprensa na segunda.





Havia sete carros de bombeiros e 14 ambulâncias no local para tratar as vítimas feridas, disse Murphy. O chefe não foi capaz de fornecer atualizações sobre as condições das vítimas. As autoridades não estão divulgando os nomes das vítimas feridas neste momento, pois estão trabalhando para notificar os familiares, acrescentou Cruz.





(Terra Brasil Noticias)