Como conversar com você mesmo no WhatsApp

Criar uma conversa com você mesmo no WhatsApp pode ser uma boa alternativa para fazer anotações rápidas. Além disso, o chat pode ser usado para salvar fotos, vídeos, áudios e outros documentos que serão acessados posteriormente.





Ainda que o mensageiro não deixe fazer isso de forma nativa, existem dois macetes para conseguir “falar só com você”. Veja a seguir.





Como criar um chat consigo por grupo

No Android, toque nos três pontinhos. No iPhone (iOS), toque em nova conversa (ícone de lápis e papel);

Depois, “Novo Grupo”;

Selecione um contato e adicione ele ao grupo criado;

Por fim, remova esse contato.

Para excluir a pessoa, abra a página de conversas e clique no nome do grupo. Depois, toque no participante e, então, “Remover do grupo”. O WhatsApp confirmará a ação: selecione “Ok” (no Android) ou “Remover”, no iPhone.





Ao remover a outra pessoa, o grupo não é encerrado e só você ficará nele. É importante lembrar que o outro contato será notificado que foi adicionado ao grupo e depois removido.