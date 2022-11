Deputado Nikolas Ferreira tem conta no Instagram reativada e alerta: "Querem nos calar!"

Após ter tido as redes sociais suspensas, o deputado federal eleito Nikolas Ferreira (PL), teve a conta do Instagram reativada na noite deste sábado (5). O parlamentar acredita que tentou ser silenciado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por seus questionamentos sobre o resultado da eleição no Brasil.





Nikolas postou um vídeo em seu canal no Youtube em que nega ter espalhado desinformação, quando na verdade ele apenas teria solicitado ao TSE que investigasse os questionamentos feitos pelo argentino Fernando Cerimedo, sobre o sistema eleitoral brasileiro.





Para Nikolas, o TSE quer o calar. ”Eles querem calar a minha voz, porque sabem que eu consigo alcançar as pessoas. Não precisam concordar com o que eu falo, ou gostarem do meu trabalho, mas suspender contas é extremamente perigoso. Você tem um tribunal que está ditando o que as pessoas podem ou não falar”, avaliou o parlamentar.





Nas redes sociais, Nikolas também ressaltou que querem que o deputado mais votado do Brasil tenha medo do que pode postar.





”Alguns estão comemorando, mas nossa liberdade é tirada aos poucos. Primeiro nos tiram as redes sociais, depois o mandato, daqui a pouca é a nossa vida”, argumentou Nikolas.





Se o parlamentar mais votado do Brasil, que tem 1,5 milhões de votos para representar, não pode solicitar que o TSE faça seu trabalho de analisar, a gente não está mais em uma democracia”, criticou o vereador que comparou a suspensão de suas contas no Twitter e no Instagram a uma operação policial. “Imagina você que pega aí o seu celular e fala: ‘policia, tô vendo alguma coisa aqui na minha rua meio estranha, não sei o que é, você pode vir aqui averiguar?’ e a polícia falar: ‘que averiguar o que, eu vou é te prender’. Olha que loucura isso”, afirmou.





Via Portal CM7