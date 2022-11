Estado Islâmico anuncia morte de seu líder e nomeia sucessor

O Estado Islâmico (EI) anunciou, nesta quarta-feira (30), a morte de Abu al Hasan al Hashimi al Qurashi, líder do grupo terrorista desde março.





O grupo designou Abu al Hussein al Husseini al Qurashi como o novo “califa”, de acordo com um áudio divulgado pela produtora audiovisual Al Furqan, ligada aos jihadistas.





– Lamento anunciar aos muçulmanos e aos soldados do califado islâmico a morte do príncipe dos crentes, Abu al-Hasan al-Hashimi al-Qurashi, durante uma batalha em que ele combatia os inimigos de Alá – disse o porta-voz Abu Omar al Mohajer, no áudio.





*EFE