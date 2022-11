Ibovespa tem maior queda diária em quase um ano, dólar dispara

Principal índice da bolsa de valores caiu 3,35%, a 109.775 pontos.

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em forte queda nesta quinta-feira (10), após a divulgação da inflação brasileira em outubro e com os investidores cautelosos com os rumos das contas públicas no Brasil. Com isso, perdeu o patamar de 110 mil pontos. As ações da Petrobras e dos bancos ajudaram a puxar o índice para baixo.





O Ibovespa caiu 3,35%, a 109.775 pontos. Essa foi a maior queda diária desde 26 de novembro de 2021, quando recuou 3,39%. Veja mais cotações





Os papéis da Petrobras caíram quase 3%, enquanto Banco do Brasil e Itaú Unibanco recuaram quase 2%.





No dia anterior, a bolsa fechou em baixa acentuada de 2,22%, a 113.580 pontos. Com o resultado, o índice acumula queda de 5,40% no mês e alta de 4,73% no ano.





(Terra Brasil Notícias)