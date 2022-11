Irmã de CR7 critica imprensa, defende manifestações contra Lula e detona Porchat: “Doente”

A irmã de Cristiano Ronaldo, Kátia Aveiro, deu unfollow em Fábio Porchat após o humorista publicar um vídeo xingando o presidente Jair Bolsonaro. A irmã do astro português chamou o humorista brasileiro de “doente” pelas duras críticas feitas ao atual presidente.





“Deixei de seguir. Já fui ao programa dele, e já eliminei o vídeo que tinha na minha página. Um triste, um doente. Esse é o retrato dos artistas no momento. O que esperar do país…” disse Kátia, que mora no país há cinco anos.





Além disso, Kátia também postou imagens das rodovias bloqueadas por manifestantes, apoiando as manifestações.





“O que as TVs não estão mostrando. Cobrindo a verdade, o Brasil está parado. E não é greve dos caminhoneiros, é o povo na rua, lutando pela liberdade e por um Brasil melhor”, escreveu em seu Instagram.





“O Brasil está parado, o povo não está perdendo as forças. Isso que eles falaram na TV não é verdade. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo estão paradas. O povo está na rua e não vai sair. Por um Brasil de verdade eu opino, e, se alguém vir aqui ofender, eu bloqueio. Este é o meu espaço e esta é minha visão que ando nas ruas” completou.





