Local onde aeronave da FAB desapareceu é de mata fechada

O local onde a aeronave T-25 da Academia da Força Aérea desapareceu na tarde desta sexta-feira em Santa Catarina é uma região montanhosa, de Mata Atlântica, o que dificultou o acesso por via terrestre nas buscas. A informação é do Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros Militar Diego Losso, que está coordenando as buscas na região metropolitana de Florianópolis.





“Não é um conjunto de montanhas muito alto, uns 2000 pés. Mas quando a meteorologia degrada, as nuvens ficam mais baixas a gente não consegue por essa cadeia de montanhas e a gente tem que fazer um desvio pela cidade de Tijucas“, declarou o tenente-coronel Losso, que também é piloto, ao O Antagonista.





Por causa do mal tempo, as buscas tiveram que ser interrompidas às 18h30 e deverão ser retomados no sábado (5), a partir das 7h.





“A meteorologia não estava muito favorável, o pessoal não consegui fazer buscas em determinados lugares porque as nuvens estavam cobrindo o relevo. Amanhã, com o tempo claro, vamos retomar as buscar por aeronave“, informou o militar.





Losso disse que não há como dizer se houve ou não a queda da aeronave, e que não há nenhuma confirmação sobre fumaça e luzes que moradores supostamente teriam visto no Morro de Moretes .





“É muito comum quando há acidentes envolvendo aeronaves que as pessoas avistem foto, aeronave, fumaça ou um barulho diferente. Na verdade, as pessoas não têm conhecimento. É muito complicado a gente afirma qualquer coisa agora“, explicou o militar.





