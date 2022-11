Menina encontra figurinha rara de Neymar e doa para ajudar setor de oncologia de hospital

Uma menina de 9 anos, natural de Magda, interior de São Paulo, teve uma atitude mais que nobre. Vitória Kama Martinez doou para o setor de oncologia do Hospital da Criança e Maternidade (HCM), de São José do Rio Preto, uma figurinha rara do atacante Neymar.





“Eu sabia o quanto essa figurinha era rara, não conhecia ninguém que tinha tirado. Daí eu abri um envelope e vi aquele canto dourado, foi um momento de muita alegria. Eu fiquei muito empolgada e não conseguia parar de pular”, disse.





Vitória Kama relatou que tomou a atitude de doar após contar para o tio sobre o tão sonhado card. “Quando mostrei para o meu tio, ele sugeriu para doar a figurinha para um hospital. Eu achei a ideia muito legal. Concordei com ele e escolhemos o setor de oncologia pediátrica do HCM”, contou.





Nas redes sociais, a administração da instituição agradeceu o gesto nobre e compartilhou fotos ao lado da menina.





Agora, a figurinha será monetizada e todo o valor arrecadado na venda do card será destinado ao setor de oncologia do hospital. “Nosso agradecimento a Vitória e família pela doação, são momentos assim que nos ajudam a cumprir nosso propósito, que é cuidar de pessoas em todo seu ciclo de vida”, agradeceu a publicação.





(O Otimista)