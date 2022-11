Morando no ‘meio do mato’ e filho enrolado em pano: Veja como vive filha de Ana Maria Braga

Mariana Maffeis, a filha da apresentadora Ana Maria Braga, do ‘Mais Você’, da Globo, dispensa a fortuna da mãe e vive uma vida muito simples no campo.





Em suas redes sociais, Mariana Maffeis mostra seu estilo de vida de pouco luxo. Há algum tempo, ela chegou a publicar fotos em seu Instagram mostrando seu filho, o pequeno Varuna.





Em meio a uma área rural, no interior de São Paulo, a filha de Ana Maria Braga surpreende com seu estilo de vida ao lado do marido, Badarik González e seus três filhos.





A herdeira de Ana Maria Braga surgiu com uma roupa simples nos registros mostrando seu filho mais novo, envolto em um pano e no meio do ‘mato’, como diz a gíria popular.





Mariana Maffeis surpreendeu por usar roupa simples e por estar de chinelo. A filha de Ana Maria é adepta da filosofia Vedanta, de origem indiana. Ela é praticante e professora de hatha yoga.

Mariana Maffeis, filha de Ana Maria, causa choque com roupa simples no ‘meio do mato’ e com filho envolto em pano (Reprodução)





Segundo publicação da Quem, Mariana Maffeis se mudou para o interior e não está muito longe da fazenda da mãe famosa: apenas 35 minutos de distância. Atualmente, a mulher com a família vive uma vida sustentável por conta de suas crenças e filosofias de vida.





O que mais causa choque no público é que Ana Maria Braga ganha milhões por mês entre seu contrato com a Globo e merchans, mas a diferença berrante do estilo de vida luxuoso da apresentadora comparado com a filha tem causado impacto no público que acompanha Mariana Maffeis.

ALIMENTOS ORGÂNICOS





Mariana Maffeis contou em entrevista sua decisão de se mudar com a família e garantir uma alimentaçao saudável aos filhos. “Resolvemos nos mudar para o interior para estarmos mais próximos de onde são produzidos os alimentos, também pela oferta de alimentos orgânicos produzidos localmente.”, relatou a filha de Ana Maria.





“Então essa coisa de sair do grande centro urbano foi uma decisão ecológica e política. E a maternidade também pode ser um grande estopim para aumentarmos nossa consciência e nosso desejo de evolução.”, explicou a herdeira da apresentadora da Globo.





