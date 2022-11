Mulher incendeia casa do ex, que deu marretada na cabeça do atual dela; VEJA VÍDEO

Um homem de 45 anos foi preso, em Ribeirão das Neves, após dar uma marretada no atual companheiro da ex-mulher. Segundo a Polícia Militar, o agressor teve a casa invadida pela ex-companheira, que, por vingança, colocou fogo em dois carros. As chamas, por pouco, não consumiu a casa.





A mulher, de 22 anos, também foi presa. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (28), na Alameda das Tropeiras, no bairro Jardim Colonial. Segundo o Sargento Jordan Chaves, o homem que teve a casa incendiada foi salvo pelos militares após ter a casa invadida e os carros incendiados. Ele sofreu apenas escoriações. “Por ter respirado muita fumaça, nós o levamos até o Hospital Municipal São Judas Tadeu, onde ele recebeu alta”, contou o militar.





De acordo com a PM, a história da ocorrência envolve uma série de brigas e discussões motivadas por ciúme. O homem que teve a casa incendiada teve um relacionamento com a mulher de 22 anos. O casal teve um filho que atualmente tem 11 meses. A informação é do OTempo.





Conforme o relato da mulher aos policiais, o ex-companheiro não estava pagando a pensão alimentícia do filho, o que levou o atual namorado dela a tirar satisfação com o homem. Durante essa discussão, o pai da criança deu uma marretada na cabeça do atual companheiro da ex.





“A princípio a mulher disse que foi cobrar a pensão alimentícia, mas depois ela confessou que colocou fogo nos carros porque ele (ex) deu uma marretada no atual namorado dela”, disse o policial. O homem que tomou marretada foi encaminhado para um hospital da região e está sob observação. Já a mulher foi presa por incêndio criminoso. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de plantão de Ribeirão das Neves.