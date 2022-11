China censura imagens de pessoas sem máscaras na Copa do Mundo

Em meio à crescente onda de protestos na China contra a política de covid zero, a televisão estatal chinesa está censurando imagens de pessoas sem máscaras na Copa do Mundo. Nos últimos dias, milhares de pessoas saíram às ruas contra as duras regras de confinamento social e pedindo a renúncia de Xi Jinping, ditador reconduzido para o terceiro mandato em outubro. No domingo 27, houve concentração de inúmeras pessoas em Pequim e Xangai.





Para evitar ainda mais indignação da população, o canal CCTV substituiu sistematicamente, na transmissão da partida entre Japão e Costa Rica, as imagens em que apareciam pessoas sentadas muito próximas umas das outras, com fotos de jogadores ou fotos do público feitas longe o suficiente para que os rostos não pudessem ser identificados e constatada a ausência de máscaras.





Na internet, porém, é possível ver a transmissão sem censura, mesmo no Douyin, a versão chinesa do TikTok. A China é a última grande economia mundial que segue aplicando uma dura estratégia contra o coronavírus, chamada de covid zero, que envolve confinamentos de bairros e cidades inteiras, períodos de quarentena e testes em massa.





Nos últimos dias, uma carta aberta foi amplamente compartilhada na rede de mensagens WeChat, que questionava se a China está “no mesmo planeta” que o Catar e criticava a política de saúde do governo chinês. Uma carta que, no entanto, acabou sendo censurada pelas autoridades.





(Terra Brasil Noticias)