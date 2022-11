Patrocinadora da Copa do Mundo anuncia que vai doar estoque de cerveja ao país vencedor

Após o governo do Catar anunciar de última hora que está proibida a venda de bebidas alcoólicas no entorno dos estádios da Copa do Mundo, a marca de cerveja que patrocina o Mundial anunciou nas redes sociais que doará os estoques excedentes ao país vencedor do torneio.





“Novo dia, novo Tweet. O país vencedor fica com os “Buds”. Quem os receberá?”, disse a Budweiser no Twitter.





A venda de bebidas alcoólicas é extremamente restrita no Catar. A marca anunciante da Copa do Mundo era a única autorizada, mas a família real do país decidiu proibir a venda e anunciou a decisão na última sexta-feira.





A cerveja segue sendo permitida, mas apenas nos camarotes e no Fifa Fanfestival. Atualmente, o copo de 500ml custa o equivalente a R$ 73.