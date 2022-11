PF suspende confecção de passaportes

Agendamento on-line do documento e o atendimento nos postos continuam funcionando normalmente.





A Polícia Federal (PF) informou nesta sexta-feira, 18, que a confecção de novos passaportes vai estar suspensa a partir do sábado 19.





“A medida decorre da insuficiência do orçamento destinado às atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem”, comunicou o órgão pelo Twitter.





Segundo a PF, o agendamento on-line do serviço e o atendimento nos postos continuam funcionando normalmente. Contudo, não existe previsão para entrega do documento enquanto a situação orçamentária não for normalizada.





“Os usuários atendidos nos postos de emissão até o dia 18/11 receberão seus passaportes normalmente”, informou o órgão. “Os demais serviços prestados pela PF não serão afetados.”





Por fim, a PF garantiu que acompanha atentamente a atual situação com o governo federal para o restabelecimento completo do serviço.





A emissão do passaporte é feita por meio de um contrato com a Casa da Moeda. O cidadão paga uma taxa de R$ 257 para adquirir o documento, mas o valor não fica com a PF e sim com o Tesouro Nacional. Conforme o jornal Folha de S.Paulo, o pedido de suplementação é de cerca de R$ 75 milhões, mas o Ministério da Economia ainda não sabe se vai conseguir remanejar a verba.





Via Terra Brasil Notícias