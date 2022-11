Polícia Civil cumpre mandado por tentativa de homicídio em Santana do Acaraú

A polícia civil cumpriu, na tarde dessa segunda-feira(07), um mandado de prisão preventiva em desfavor de um indivíduo de 34 anos, no município de Santana do Acaraú. O homem é suspeito de uma tentativa de homicídio, ocorrida em 24 de abril de 2022, no Clube GranFest, na mesma cidade onde o mandado foi efetuado.





O mandado de prisão preventiva foi decretado pelo magistrado da Comarca de Santana do Acaraú e efetuado pelos policiais civis da cidade. O homem residente no Bairro Alto da Liberdade, não resistiu ao cumprimento do mandado e está à disposição do Poder Judiciário.