Polícia Civil incinera mais de 67kg de drogas apreendidas em Sobral

A Polícia Civil realizou, na manhã desta sexta-feira (25), a incineração de mais de 67 quilos de drogas. A queima dos entorpecentes aconteceu em uma cerâmica no município de Sobral. A ação foi realizada por meio do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD), da Delegacia Municipal de Sobral.





No total, as equipes do núcleo especializado realizaram a destruição de cerca de 67,8 quilos de entorpecentes, entre maconha, crack, cocaína, ecstasy e LSD. O material ilícito é correspondente a 35 procedimentos policiais instaurados entre os anos de 2020 a 2022, em ações realizadas pelas Forças de Segurança do Ceará na cidade de Sobral e distritos circunvizinhos ligados ao município. Em março, o NCTD também realizou a incineração de cerca de 110 quilos de entorpecentes. A queima dos materiais ilícitos foi autorizada pelo Poder Judiciário.





Dentre as drogas presentes na incineração, a maconha representa a maior parte – sendo cerca de 64 quilos. O restante está distribuído em 2,2 quilos de cocaína, 885 gramas de crack e 33 gramas de ecstasy, além de 78 unidades de LSD.

Compareceram à carbonização do material o delegado titular da Delegacia Municipal de Sobral, Rômulo Bezerra, e o delegado do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) de Sobral, Ricardo Magalhães; além da presença de um representante do Ministério Público, e uma equipe da Vigilância Sanitária do Município. A ação teve apoio de inspetores e escrivães do NCTD, da Delegacia Municipal de Sobral.





(Assessoria de Comunicação da SSPDS/CE)