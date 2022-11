Policiais pulam de helicóptero no mar para capturar suspeito de crime em Fortaleza; VEJA VÍDEO

Cenas foram registradas na última sexta-feira, no bairro de Mucuripe, na capital do Estado





Dois policiais saltaram de um helicóptero em direção ao mar para caputar um suspeito de um ato infracional análogo a roubo em Fortaleza, no Ceará, na última sexta-feira, 4. O adolescente foi apreendido após a perseguição no mar.





Nas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver um homem nadando no mar enquanto o helicóptero sobrevoa a área. A aeronave se aproxima do jovem e os agentes saltam sobre às águas, iniciando uma perseguição aquática ao suspeito. Segundo o Diário do Nordeste, a ação fez com que o adolescente fosse obrigado a deixar o mar e apreendido ao chegar na areia.





Ainda segundo a publicação, o suspeito confessou o envolvimento no delito e foi conduzido à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA).





