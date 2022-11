Twitter suspende nova conta de Carla Zambelli

A deputada Carla Zambelli (PL) foi removida do Twitter entre quarta-feira (2) e quinta-feira (3). Esta é a segunda suspensão dela na plataforma em menos de três dias.





Zambelli havia criado o novo perfil, @zambellicarla2, “em resposta a uma demanda judicial”, segundo comunicado da própria rede.





No dia anterior, ela tinha tuitado uma mensagem estimulando os atos de paralisação de rodovias, feitos por bolsonaristas que não respeitam as eleições: “Parabéns, caminhoneiros. Permaneçam, não esmoreça”.





A parlamentar também teve contas no Facebook e no Instagram removidas na terça, como divulgado pela própria Zambelli em vídeo em seu canal oficial no Telegram, que continuava no ar até então, no qual ela compartilha os links das novos perfis, dentre eles o @zambellicarla2.





Com informações de O Antagonista