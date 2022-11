Urach tem surto e oferece filho em sacrifício, afirma marido

O marido da influenciadora Andressa Urach, Thiago Lopes, revelou neste domingo (13) que a esposa está internada há duas semanas em uma clínica psiquiátrica após ter sofrido um surto psicótico e ameaçado a integridade física do próprio filho, Leon, de nove meses de idade. Durante o episódio, segundo Thiago, ela tentou oferecer o bebê em um sacrifício religioso.





– Há duas semanas a Andressa Urach foi internada. Ela está na ala psiquiátrica de um hospital, porque ela teve um delírio psicótico místico, foi o que a médica falou assim que a recebeu. Não é um diagnóstico. Ela ainda estava com certa desconexão com a realidade – disse.





Ao detalhar o surto, Thiago disse que Andressa chegou a afirmar que Leon seria o patriarca bíblico Isaac e que ela teria que oferecê-lo em sacrifício. O marido da influenciadora classificou o episódio como “assustador”.





– [Andressa] chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac, que ia oferecer o Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade – declarou.





O marido da influenciadora contou ainda que há dois dias ele conversou com a médica que está atendendo a esposa, que teria relatado que ainda não há um diagnóstico sobre Andressa. Thiago afirmou que também não existe uma previsão de alta da esposa.





– Além do transtorno de Borderline que Andressa já tinha sido diagnosticada há um tempo, surgiram essas outras situações. Falta uma palavra final da equipe médica para saber do que se trata – explicou.





Casado com Andressa desde dezembro de 2020, Thiago disse estar em uma situação delicada e, por isso, decidiu colocar um ponto final no casamento. O marido da influenciadora relatou que está ajuizando uma ação de divórcio e que pedirá a guarda do filho Leon.





– Com mais esse problema fica inviável manter um relacionamento social, imagina um casamento? Por isso, estou ajuizando uma ação de divórcio com o pedido de guarda do Leon. Quero o divórcio. Consegui gravar uma boa parte das coisas que aconteceram durante o surto – completou.





