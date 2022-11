Veja quem são as vítimas de ataque armado a escolas do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo identificou as três vítimas mortas por atirador de 16 anos que invadiu duas escolas no bairro Coqueiral, em Aracruz, no litoral norte, na manhã dessa sexta-feira (25/11). São as professoras Cybelle Passos Bezerra Lara, 45 anos; e Maria da Penha Pereira de Melo Banhos, 48; e a estudante Selena Sagrillo Zucoloto, 12. O adolescente acabou apreendido horas depois do ataque.





De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (Sedu), Cybelle era professora de matemática na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti e servidora efetiva desde setembro de 2018.





Maria da Penha dava aula de artes e trabalhava na mesma escola, sob contrato de designação temporária, desde março deste ano, segundo informações do jornal Folha Vitória.





Elas estavam na sala dos professores durante o intervalo quando o adolescente invadiu o local e atirou.





Em seguida, o adolescente armado seguiu em direção à escola particular Centro Educacional Praia de Coqueiral, que fica a 700m do colégio público. Lá, ele começou a atirar pelos corredores e salas e atingiu a estudante Selena Sagrillo, aluna do sexto ano do ensino fundamental. Ela acabou morrendo.





As aulas foram suspensas em Aracruz.