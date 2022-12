Adolescente Sobralense era mantida em cárcere privado pelo namorado no Paraná

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral em parceria com o 2º Distrito Policial de Ponta Grossa/PR realizou no último dia 02 de dezembro, o cumprimento do mandado de busca e apreensão de uma adolescente Sobralense, de 17 anos, que estava sendo mantida em cárcere privado pelo namorado.





A família da adolescente fez o registro na DDM-Sobral e a autoridade policial, Dra. Adriana Savi, representou pelo mandado para resgatar a adolescente, que agora encontra-se em segurança em um abrigo no estado do Paraná.





Em breve teremos novas notícias sobre a condução da adolescente para o município de Sobral.