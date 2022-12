Assaltantes de mochila e farda escolar roubam arma de vigilante em Marco/CE; vídeo

Um vigilante teve a arma e o colete roubados por uma dupla vestida de farda escolar e portando mochilas em uma escola profissionalizante na cidade de Marco, interior do Ceará, na manhã desta quarta-feira (14). Com informações do portal G1/CE.





O crime foi flagrado pelas câmeras da unidade de ensino. As imagens mostram dois jovens entrando no colégio como se fossem estudantes. Em outro momento, um deles saca a arma e aponta para o vigilante, enquanto o outro segura os braços da vítima.





Após render o funcionário, um dos suspeitos retirou a arma da cintura do vigilante e o colete à prova de balas que ele estava usando. Em seguida, a dupla fugiu do local correndo.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar fazem buscas na região para tentar localizar os suspeitos.





Ainda conforme a pasta, o caso é investigado pela Delegacia Municipal de Marco.