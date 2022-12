Banco do Brasil abre concurso com 6 mil vagas; veja salário e como se inscrever

A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia.

O Banco do Brasil divulgou nesta sexta-feira, 23, o edital do concurso para 6 mil vagas. Serão 4.000 imediatas e 2.000 para formação de cadastro de reserva, para todos os estados e Distrito Federal.

A seleção é para o cargo de escriturário, com os nomes de relacionamento de agente comercial e agente de tecnologia. Para concorrer é preciso ter ensino médio completo, e idade mínima de 18 anos completos, até a data da contratação.

A divisão das vagas serão de 2 mil vagas para Escriturário - Agente Comercial, mais 1 mil de cadastro reserva, para atuação nas unidades de negócios e 2 mil vagas de Escriturário - Agente de Tecnologia, e outras 1 mil de cadastro de reserva, com foco em Conhecimentos de TI.

Qual o salário do concurso do Banco do Brasil

A remuneração mensal é de R$ 5.436,03, sendo:

R$ 3.622,23 de salário inicial;

R$ 1.014,42 de auxilio refeição;

R$ 799,38 de cesta alimentação.

Outros benefícios oferecidos são:

Participação nos lucros ou resultados;

Vale-transporte;

Auxílio-creche;

Auxílio a filho com deficiência;

Previdência complementar.

O cargo também oferece acesso a programas de educação e capacitação, possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

A realização das provas objetivas e redação está prevista para o dia 26 de setembro e seguirá os protocolos de prevenção à covid-19, conforme regras do edital.

As provas objetivas terão questões de Conhecimentos Básicos (25 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Matemática e Atualidades do Mercado Financeiro; e Conhecimentos Específicos (45 questões), de acordo com a vaga. Prova de Agente Comercial: Matemática Financeira, Conhecimentos Bancários, Negociação e Vendas e Conhecimentos de Informática.

Agente de Tecnologia: Probabilidade e Estatística, Conhecimentos Bancários e Tecnologia da Informação.

Do total, 5% das vagas são reservados para deficientes e 20% para candidatos negros.

Inscrição do concurso do Banco do Brasil

As inscrições devem ser feitas pelo site da Cesgranrio de 24 de dezembro a 23 de fevereiro e têm valor de R$ 50,00. O edital pode ser acessado aqui. No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a UF e a cidade de realização das provas.

Membros de família de baixa renda e inscritos no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico), assim como os doadores de medula óssea, poderão solicitar a isenção da taxa, no período de 23 de dezembro a 3 de janeiro, no site da banca.

Quando será a prova do concurso do Banco do Brasil

O concurso terá provas objetivas e redação, previstas para o dia 23 de março.