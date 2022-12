Caminhoneiros e taxistas recebem o último pagamento de auxílio no dia 10

O Ministério do Trabalho e Previdência pagará a última parcela dos benefícios Caminhoneiro e Taxista no dia 10 de dezembro. O benefício faz parte da PEC do Governo Bolsonaro sobre Benefícios Sociais, promulgada em julho pelo Congresso.





O Ministério do Trabalho e Previdência pagará a última parcela dos benefícios Caminhoneiro e Taxista no dia 10 de dezembro. O benefício faz parte da PEC do Governo Bolsonaro sobre Benefícios Sociais, promulgada em julho pelo Congresso.





Ao todo, devem ser contemplados pelo governo federal mais de 679 mil beneficiários, 381 mil caminhoneiros e 298 mil taxistas. Para os taxistas, haverá uma parcela extra.





Criado por causa dos impactos da alta de combustíveis, o auxílio teve seis parcelas de R$ 1.000, pagas de julho a dezembro deste ano.(ABr)