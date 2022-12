CARRO DE FENERÁRIA É TOMADO DE ASSALTO EM JIJOCA E CAIXÃO COM CORPO É ABANDONADO

Bandidos tomam carro de funerária de assalto, em Jijoca de Jericoacoara e abandonam caixão com corpo dentro.





O assalto aconteceu por volta de meia noite desta Quarta, 21/12, no semáforo da saída de Jijoca de Jericoacoara. Uma Hilux da funerária Plamovir que levava um corpo para velório na localidade do Baixio, foi interceptada por um Corsa com 04 homens armados que levaram o veículo de assalto.





Os criminosos seguiram com o veículo roubado em direção a Cidade de Cruz e abandonaram o caixão na Zona Rural de Frei Jorge, com o corpo dentro e os equipamentos da funerária.





A Hilux Branca tomada de assalto, ainda não foi localizada e a polícia já tem acesso as imagens da ação criminosa e está investigando o paradeiro do veículo e dos bandidos.





(Via JijocaJeriOnline)