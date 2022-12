Conta de água no Ceará vai ficar 3,55% mais cara em 2023

A Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) aprovou um aumento de 3,55% na conta de água para 2023. O metro cúbico de água subiu de R$ 4,92 para R$ 5,09. Além do reajuste tarifário dos serviços de saneamento básico, houve também a revisão extraordinária do serviço de transporte rodoviário interurbano regular.



As novas tarifas da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), uma vez que a autorização da Agência Cearense já esteja publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), são cobradas após 30 dias do anúncio pela empresa.



A Arce tem autonomia e poder de observar o interesse público, mediante normatização, planejamento, acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões.



De acordo com a Arce, a decisão foi tomada durante a 23ª reunião ordinária do Conselho Diretor da Agência Cearense, a última de 2022. Ambos os processos foram foco de audiências públicas neste mês de dezembro.