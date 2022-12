Deputados estaduais do ES são alvos de operação da PF determinada por Moraes

Na manhã desta quinta-feira (15), a Polícia Federal (PF) prendeu preventivamente quatro pessoas e cumpre 23 de busca e apreensão no Espírito Santo (ES). A operação da PF acontece no âmbito do inquérito 4.781 dos supostos “atos antidemocráticos”.



A operação determinada pelo ministro STF Alexandre de Moraes é realizada na capital, Vitória, e em outras quatro cidades: Vila Velha, Serra, Guarapari e Cachoeiro de Itapemirim.



A determinação de Alexandre de Moraes atende à representação da Procuradoria Geral de Justiça do Espírito Santo (PGE-ES).



Os deputados estaduais Carlos Von (DC) e Capitão Assumção (PL) estão entre os alvos de mandado de busca e apreensão.



Os próprios parlamentares confirmaram que receberam a presença de agentes federais.



Ao site g1, Carlos Von disse que ficou surpreso com o mandado de busca. De acordo com ele, os policiais chegaram ao seu gabinete na Assembleia Legislativa, em Vitória, por volta de 7h.



Von disse que foi surpreendido com a ligação da segurança da casa avisando da presença dos policiais na porta de seu gabinete. O deputado estadual diz não entender por que foi alvo e nega ter participado de “atos antidemocráticos”.



Carlos Von é morador de Guarapari, cidade vizinha, e disse que só estaria no local mais tarde e que o gabinete funciona a partir das 8h e por isso, ainda estava fechado.



Já por volta de 9h30, Capitão Assumção usou uma rede social confirmando ser alvo da operação: “Urgente. PF na minha casa e no meu gabinete a mando de Alexandre de Moraes. Pratiquei o terrível crime de livre manifestação do pensamento. #OLadraoNaoVaiSubirARampa”.



Em nota, a assessoria do deputado informou que recebeu com espanto a ação: “Quanto ao mérito da ordem judicial, o único fato imputado ao Deputado na decisão se referiu a: a) “demonização de ministros desta Corte como “demônios” e, mormente em relação a Vossa Excelência, de “capeta” e b) “tendo inclusive repostado… o “vídeo que irritou Alexandre de Moraes“(folhas 10 da decisão)”.



Ainda de acordo com a assessoria de Assunção, a defesa vai recorrer da decisão.