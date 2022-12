Desrespeitando normas da Anvisa sem uso de máscaras, avião fretado por blogueira para festa que promete desbancar ‘Sodoma e Gomorra’ vai para Fortaleza; VEJA VÍDEO

Prontos para a Farofa da Gkay, evento que reúne centenas de influencers lacradores e promete desbancar Sodoma e Gomorra, diversos criadores de conteúdo esqueceram definitivamente da Covid.





Não somente a doença foi esquecida, como também as medidas de proteção estabelecidas pela Anvisa para evitar a propagação do coronavírus. Curioso é que a esquerda reclamaria se fossem trabalhadores, mas se calou diante dos lacradores da internet.





Anvisa determina obrigatoriedade de máscaras em aeroportos e aeronaves





Por conta do aumento expressivo do número de casos de covid-19, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou no dia 22 de novembro uma resolução que altera a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 456/2020, que torna o uso de máscara em aeroportos e aeronaves obrigatório. A medida visa conter a disseminação da doença e entrou em vigor no dia 25 de novembro.





A obrigação do uso de máscaras só será dispensada no caso de crianças com menos de três anos de idade, de pessoas com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado da máscara de proteção facial. Vale ressaltar que a retirada da máscara é permitida para alimentação e hidratação e que permanece mantida a possibilidade dos serviços de bordo em voos nacionais.





É importante que o passageiro se atente para o uso correto da máscara, que deve estar ajustada ao rosto de forma a cobrir nariz, queixo e boca. Além disso, é necessário relembrar que algumas máscaras não são permitidas como as de acrílico ou de plástico, com válvulas de expiração, lenços, bandanas de pano ou qualquer outro material que não seja caracterizado como máscara de proteção.