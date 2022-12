Em atitude corajosa, Policial Militar usa arma de choque e salva mulher que estava sob ameaça de faca pelo marido, em cidade do RN; VEJA VÍDEO

Policiais militares foram acionados para responderem uma ocorrência de violência doméstica em Apodi, no interior do Rio Grande do Norte. Ao chegarem no local, os PMs viram um homem com uma faca no pescoço da sua companheira. O caso aconteceu no domingo (25).





Em uma atitude de coragem, um policial usou sua arma de choque para atingir o bandido e resgatar a mulher. As imagens da ação são impressionantes. Confira.