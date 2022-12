Em cena inusitada, Papai Noel é parado em blitz de Lei Seca em noite de Natal

A noite de véspera do Natal (24/12) foi marcada por uma cena inusitada na rodovia SC-108 em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina: até o Papai Noel acabou parado por uma barreira da Lei Seca.





A Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que executava a operação com bafômetro, compartilhou o ocorrido nas redes sociais, o que rendeu brincadeiras de usuários. O condutor do “trenó” foi liberado sem maiores problemas.





“Nem o Papai Noel escapa”, escreveu um internauta. “Amanhã tenho uma desculpa para dar para os meus filhos sobre por que eles não ganharam presente”, brincou um outro.





Créditos: Metrópoles.