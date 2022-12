Em meio a incertezas na Band, bailarinas do Faustão são todas demitidas

Todas as bailarinas que estavam no “Faustão da Band” foram desligadas na manhã desta quinta-feira (22) pela emissora. De acordo com a coluna Splash, de UOL, houve uma reunião com a equipe e as 17 dançarinas, que eram contratadas da Band, foram avisadas do desligamento.





As mudanças são para repaginar o programa em 2023. Pessoas ouvidas afirmam que Faustão seguirá na emissora, mas a ausência do balé já faz parte do novo formato.





Jéssica Vilela, Carol Amaral, Stephanie de Paula e Nicole Navarro podem continuar na equipe de reportagem do programa. No entanto, não haverá mais dança no palco.





Bailarinas desligadas relataram que o clima de demissão foi de “frieza”. “Foi uma tristeza só, véspera de Natal, a gente não esperava passar por isso. Um clima muito triste mesmo. Nos pegaram de surpresa”, disse uma delas, que pediu para não ser identificada.





A última gravação com as bailarinas aconteceu na noite de quarta. As profissionais já sabiam que teriam uma reunião e imaginavam possíveis baixas, mas não que todas fossem demitidas.





Ainda segundo apuração, o “Faustão na Band” sofreu baixas em outros setores. Produtores foram desligados.





Com informações de UOL