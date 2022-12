Ex-jogador da Argentina expõe crise: “Estamos passando fome”

O atleta comentava sobre o final da Copa do Mundo durante entrevista ao Globo Esporte.

O ex-jogador argentino Andrés D’Alessandro, 41 anos, foi convidado pelo Globo Esporte para falar sobre a final da Copa do Mundo onde Argentina enfrentaria a França. O programa foi ao ar neste sábado (17).



O ex-atleta falou da crise econômica que assola seu país e diz que estão passando por um dos piores momentos da história do país.



– A gente está passando fome na Argentina. A situação econômica não é das melhores, deve ser uma das piores da história do nosso país, tem gente passando fome – revelou.



D’Alessandro acredita que a vitória da seleção argentina traria um pouco de alegria para a população que está sofrendo com a crise.



– As pessoas precisam de alegria, precisam comemorar alguma coisa, porque o nosso país não está passando pelos melhores momentos e eu vivo isso lá na Argentina com a minha família e os meus amigos.



ASSISTA: