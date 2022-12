Homem solta rojão para celebrar gol do Brasil e perde dedos da mão

O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e informou que o paciente, um homem de 43 anos, se feriu ao soltar fogos de artifício. No momento da explosão, o artefato atingiu a mão do homem e causou a perda de dois dedos.





Quem acionou a corporação foi uma vizinha. Os socorristas chegaram ao local e encontraram o homem orientado e consciente. Os socorristas fizeram os primeiros socorros e levaram o paciente ao Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa.





Não foram revelados detalhes do estado de saúde do homem, mas foi confirmada a perda de dois dedos da mão direita. Não foram reveladas informações sobre a identidade do homem.





Autoridades orientam que o uso de rojões e fogos de artifício não devem ser feitos sem orientação de um profissional. Além disso, também é contra-indicado que se solte rojão segurando com a mão.





Esses produtos, em geral, são vendidos para serem embutidos em um lançador de maneira que as mãos fiquem protegidas. O risco é exatamente esse, como o caso ilustra.





A explosão do artefato nas mãos pode resultar até mesmo na amputação total do membro, a depender do grau das lesões. O uso do produto deve seguir as recomendações do fabricante.





Por Roberta R / Minuto Info