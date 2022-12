Incêndio que destruiu loja da Havan na Bahia finalmente é controlado; veja antes e depois

O incêndio de grandes proporções que destruiu a loja da Havan, que fica na cidade de Vitória da Conquista, a terceira maior da Bahia, foi controlado no final da manhã desta quarta-feira (28). O município fica no sudoeste do estado. Não há registro de feridos.





Por volta das 9h30, uma fumaça preta e densa era vista em diversos pontos da cidade. Segundo nota divulgada pela loja, as chamas começaram quando o estabelecimento, que fica na Avenida Juraci Magalhães, estava fechado.





No entanto, funcionários da empresa relataram que o estabelecimento já estava aberto e que acionaram o sistema de som para pedir que os clientes deixassem o local.





A loja, que é a de número 109 da Havan, foi inaugurada no dia 21 de abril de 2018 e tem quase 6.300 metros quadrados de área construída. Atualmente 82 funcionários trabalham no local mas nem todos estavam no momento em que o incêndio começou.





Equipes do 7° Grupamento de Bombeiros Militar (7° GBM) trabalham no rescaldo. Não há informações sobre a causa do incêndio.





G1