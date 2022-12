IPVA 2023 no Ceará: confira valores, descontos e calendário de pagamento

O governo do Ceará divulgou nesta quinta-feira (22) os valores e o calendário de pagamento do IPVA 2023. O imposto poderá ser pago no valor integral, com desconto de 5%, ou parcelado em cinco vezes. Também é possível obter mais 5% de desconto por meio do programa Sua Nota Tem Valor.





O imposto vai ficar, em média, 8,9% mais caro que no ano passado devido à valorização dos carros usados. Segundo a Secretaria da Fazenda, 2,3 milhões de veículos serão tributos no Ceará neste ano. O estado deve arrecadar R$ 1,75 bilhão.





Os boletos estarão disponíveis a partir de 2 de janeiro de 2023, no site da Secretaria ou no aplicativo "Meu IPVA", em versões para Android e IOS.





O proprietário que vai pagar o IPVA mais caro no Ceará é o dono de Porsche 911 GT2 RS, que terá um boleto de R$ 83 mil. Já o mais barato vai ser o do dono de Asa/Cauype Sport, de R$ 204,95.





Calendário do pagamento do IPVA 2023 no Ceará





Cota Data (2023)





Cota única (desconto de 5%) 31 de janeiro





-1ª parcela 10 de fevereiro

-2ª parcela 10 de março

-3ª parcela 10 de abril

-4ª parcela 10 de maio

-5ª parcela 12 de junho





Terá direito à redução extra os participantes do Sua Nota Tem Valor que atingiram determinado limite de pontos entre os meses de dezembro de 2021 e novembro de 2022. Os cidadãos cadastrados no programa podem conferir o desconto disponível pelo site ou App do Sua Nota Tem Valor, na opção Pontuação IPVA.





Pessoas com deficiência têm direito à isenção do imposto, assim como proprietários de máquinas agrícolas, táxi, ônibus de transporte urbano e metropolitano, além de veículos com mais de 15 anos de fabricação.





(G1/CE)