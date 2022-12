Mãe e filha morrem atropeladas por veículo em Tauá/CE

Mãe e filha morreram após um carro atingir a motocicleta em que elas estavam na rodovia CE-176, entre as cidades de Tauá e Arneiroz, interior do Ceará, na tarde deste domingo (18).



O esposo da mulher e pai da jovem, que estava em outra moto que também sofreu colisão do mesmo veículo, foi socorrido.



Segundo testemunhas, pai, mãe e filha trafegavam em duas motocicletas quando um carro bateu nos veículos próximo a uma curva, na localidade de Saco da Serra. Com o impacto, Layane Andrade e a mãe Lucinete Teixeira morreram no local.



Já Antônio Cavalcante, marido de Lucinete, teve ferimentos nas pernas e foi levado ao Hospital Regional de Tauá. O motorista do carro, que não teve a identidade divulgada, fugiu do local do acidente.



(G1/CE)