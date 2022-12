MEC amplia oferta e UNINTA disponibiliza 56 vagas para 4ª entrada do Processo Seletivo de Medicina Itapipoca 2023.1

O Ministério da Educação (MEC) ampliou a oferta de vagas para a 4ª entrada do Processo Seletivo do curso de Medicina Campus Itapipoca do Centro Universitário Inta (UNINTA), 2023.1, como descrito no aditivo II do edital 19/2022. As inscrições podem ser efetuadas até o dia 19 de fevereiro de 2023, pelo site uninta.edu.br/medicina

Com 56 (cinquenta e seis) vagas disponíveis, o resultado provisório será divulgado no dia 24 de fevereiro de 2023 e o definitivo no dia 28. A medida é válida somente para ingresso por aproveitamento do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). A análise compreenderá as notas obtidas a partir de 2010.

Tendo recebido do MEC nota máxima em seu projeto pedagógico, o Curso de Medicina do UNINTA campi Itapipoca segue seu propósito de se consolidar entre os principais Cursos de Medicina do Brasil, repetindo o feito da graduação de Medicina em Sobral, da mesma instituição, reconhecido em 2018 com nota máxima, sem arredondamentos.

Com abordagem educacional focada na formação com preocupação humanística, o curso propõe capacitar Médicos com habilidades de gestão e vivências profissionais que os habilitem ao exercício da Medicina nos maiores centros de excelência Médica no mundo, sempre renovando seus conteúdos de forma a trazer conhecimento atualizado e que gere diferenciação profissional.

CONFIRA O ADITIVO II DO EDITAL 19/2022: