Mega da Virada: confira os números sorteados (31/12)

Caixa também sorteou concursos Lotofácil 2703, Quina 6039, Timemania 1880, Dupla Sena 2463, Dia de Sorte 701 e +Milionária 32. Confira os resultados.





A Caixa sorteou neste sábado (31/12) a Mega-Sena da Virada, concurso 2550, com prêmio de R$ 541,9 milhões ao apostador que acertar seis números de 01 a 60.





O evento é realizado no Espaço da Sorte Loterias Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo (vídeo abaixo). O Estado de Minas atualiza todos os resultados.





O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. No concurso da Virada é permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.





Confira as dezenas: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59.