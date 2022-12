MESTRADO EM BIOTECNOLOGIA DO UNINTA ABRE INSCRIÇÕES PARA NOVA TURMA; EGRESSOS DA SAÚDE PODEM CONQUISTAR BOLSAS DE 100%

A coordenação do Programa de Mestrado em Biotecnologia do Centro Universitário Inta (UNINTA) informa a abertura das inscrições para seleção de nova turma. Serão preenchidas um total de 10 vagas para o semestre 2023.1. Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de janeiro de 2023.





Para essa edição, egressos dos cursos de graduação presenciais das instituições da mantenedora AIAMIS: Centro Universitário Inta, Faculdade 5 de Julho (F5), Faculdade Uninta Itapipoca, Faculdade Ieducare (FIED) e Faculdade Uninta Tianguá, têm direito a bolsas de 100% caso sejam aprovados na seleção.





O curso é recomendado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pode ser financiado pelo Banco Santander.





A área de Biotecnologia pode ser amplamente explorada no mundo da pesquisa, tendo no Brasil diversas oportunidades de desenvolvimento, uma vez que se destaca ao buscar soluções inovadoras nos mais diversos setores que envolvem novas tecnologias e a biologia. O mercado promissor é, sem dúvidas, um dos pontos a serem considerados na hora de escolher a carreira.





Com duração de 02 anos, no mestrado do UNINTA podem se inscrever candidatos de diferentes graduações, desde que reconhecidas pelo Ministério da Educação. Entre as opções, podem participar da seleção profissionais com bacharelado ou licenciatura em Biotecnologia, Ciências Biológicas, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Química, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Química, Zootecnia e outros cursos que a comissão de seleção designada pela Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia considere relacionados ao programa.





O processo seletivo ocorrerá 100% online e as inscrições devem ser realizadas através da página uninta.vc/biotecnologia. A documentação exigida e os detalhes sobre o envio podem ser consultados no item 4 do edital. A seleção ocorrerá em 3 fases: redação, prova de idioma e defesa do plano de trabalho









