Pai agride motorista depois de perder o filho em acidente de carro

Um menino de 8 anos, filho de um vendedor ambulante, morreu após ser atropelado na noite do último sábado (17), em Goiânia (GO). A criança acompanhava o pai no canteiro central da Avenida dos Pirineus, no Setor Esplanada dos Anicuns, quando um carro a atingiu.





A vítima ficou prensada entre o veículo e uma árvore. A Polícia Militar informou que, após o atropelamento, o pai do menino atacou o motorista a pedradas. O homem foi hospitalizado logo em seguida com traumatismo craniano.





Segundo a administração do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, o homem foi levado a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado grave e respira com a ajuda de aparelhos.





Com informações do Portal Grande Ponto