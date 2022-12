PAI E FILHO SÃO MORTOS COM VÁRIOS TIROS EM BAR NA CIDADE DE GROAÍRAS/CE

Pai e filho morreram em um tiroteio quando estavam em um bar na cidade de Groaíras e outras seis pessoas saíram feridas.





As pessoas feridas foram socorridas para o hospital Santa Casa de Sobral.





Paulo César e Lucas foram alvejados com vários tiros, o pai morreu no local e o filho morreu no hospital municipal de Groaíras.





As vítimas estavam em um bar quando foram surpreendidas por homens que chegaram em motocicleta e efetuaram os disparos, fugindo em seguida em rumo ignorado.





A Polícia Civil de Sobral está investigando.





Com informações de Olivando Alves