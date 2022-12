Paredões de som são apreendidos em Sobral

Quatro paredões de som foram apreendidos pela Polícia Militar em três ações distintas realizadas ao longo do domingo (18), na cidade de Sobral.





Em uma das ações, o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente da PMCE foi acionado, via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), sobre paredões de som próximos a um bar no bairro Colinas da Boa Vista, que tocavam música em um volume muito alto, incomodando os moradores da região. No local, um paredão de som acoplado e caixas de som automotivas foram apreendidas.





No bairro Caioca, o BPMA da PMCE recebeu denúncias sobre um paredão de som fazendo barulho em uma área residencial. Ao ser comprovada a veracidade das denúncias, o material também foi apreendido. A última ação aconteceu na região de Patriarca, local em que os policiais militares apreenderam outro equipamento semelhante.





Além dos paredões, cabos e outros objetos relacionados aos aparelhos de som foram apreendidos e encaminhados à Delegacia Regional de Sobral, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Quatro pessoas foram conduzidas à unidade policial, assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e foram liberadas posteriormente.





Fonte: SSPDS