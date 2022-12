Polícia descarta tese de roubo e diz que ator caiu sozinho

A Polícia Civil do Rio de Janeiro descartou a hipótese de que o ator Thiago Rodrigues tenha sido vítima de um assalto na madrugada do último dia 11 de dezembro e afirmou que o ator caiu sozinho de uma barraca de feira na Gávea, Zona Sul do Rio. As informações foram reveladas em uma reportagem exibida neste domingo (18) no Domingo Espetacular, da Record TV.





Imagens das câmeras de segurança obtidas pelo jornalístico da Record mostraram o ator sofrendo uma forte queda após sentar em uma barraca de feira. A gravação mostra Thiago tombando para a frente, o que justificaria a lesão na cabeça. As autoridades ainda têm dúvida se houve furto depois da queda, já que o celular do ator não foi encontrado.





– Aqui na delegacia, ele simplesmente disse: “Eu não me recordo do que aconteceu” (…). Ele afirmou ter saído de um evento com uma amiga e essa amiga teria mandado pra ele: “Olha, Thiago, eu deixei você em tal lugar e você tava bem”. (…) Podemos afirmar que é ele sentado em uma das barracas de feira – disse a delegada do caso, Bianca Lima.

No vídeo, o ator tenta sentar em uma das barracas da feira após uma amiga deixá-lo no local para que ele fosse embora para casa. Thiago acaba não conseguindo se equilibrar e cai com a cabeça no chão. A câmera de segurança ainda mostra que não há espancamento nem assalto. Algumas pessoas tentam socorrê-lo imediatamente.





Funcionários do Hospital Miguel Couto, no Leblon, Zona Sul do Rio, para onde o ator foi levado para tratar o ferimento na cabeça, foram ouvidos pela polícia e afirmaram ter ouvido o ator dizer que teria se envolvido em uma confusão e que precisava voltar ao local para resolver.





O ator, no entanto, negou ter dito algo sobre a “confusão”. Após prestar depoimento à Polícia Civil, ele contou que não sabia quantas pessoas o teriam agredido e que, apesar dos machucados, estava apto para trabalhar. Rodrigues disse ainda não se lembrar de como tudo aconteceu.





(Pleno News)