‘Rei do Fígado’ é desmascarado após ganhar R$ 525 milhões por ano com dieta fake

Brian Johnson, o norte-americano de 44 anos que ganhou fama como o “Rei do Fígado”, foi desmascarado. Ele afirmava que comia carne crua para manter seu físico, mas foi revelado que ele gastava cerca de R$ 57 mil por mês com anabolizantes. A descoberta foi feita por outro fisiculturista, que divulgou os conteúdos de e-mails atribuídos a Johnson.





O norte-americano tinha participação em três empresas, com faturamento conjunto de US$ 100 milhões (o equivalente a R$ 525 milhões) por ano – a Heart & Soil,Ancestral Supplements e a Fittest Protein Shakes. Todas oferecem suplementos alimentares e comidas com base em órgãos de animais que prometem melhores resultados físicos.





Johnson afirmava que as dietas que oferecia tinham os “suplementos mais ricos em nutrientes do planeta”. O “Rei do Fígado” também publicava vídeos nas redes sociais para mostrar sua alimentação, com fígados crus, testículos e tutano de boi todos os dias.





UOL