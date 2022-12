Responsabilidade Social: UNINTA e Instituto Politécnico de Tomar, de Portugal, promovem capacitação internacional a jovens da rede pública

Com reconhecimento da comunidade europeia, a Diretoria de Inovação Educacional do Centro Universitário Inta (UNINTA) e o Instituto Politécnico de Tomar, de Portugal, entregaram na terça-feira, 20 de dezembro, os diplomas de conclusão aos estudantes da rede pública de ensino do Estado do Ceará que participaram do curso de ‘Introdução a Programação’. A capacitação de nível internacional foi ofertada de forma gratuita durante 10 semanas.





A cerimônia aconteceu no Auditório Central Oscar Spíndola Rodrigues e reuniu estudantes do ensino médio das cidades de Sobral, Forquilha e Tianguá, acompanhados por seus coordenadores. As escolas atendidas foram: EEEP Dom Walfrido Teixeira Vieira, EEEP Gerardo José Dias de Loiola e EEEP Prof. Sebastião Vasconcelos Sobrinho, respectivamente.





O curso foi realizado de forma síncrona e assíncrona, utilizando a plataforma ‘Microsoft Teams’ e teve como propósito promover a formação Computacional por meio de ferramentas inovadoras de ensino de lógica de programação. Levando aos participantes conhecimentos sobre conceitos fundamentais para quem deseja se tornar um profissional na área de tecnologia da informação.





A Diretoria de Inovação Educacional, vinculada à Pró-Reitoria de Educação a Distância (PROEAD) é dirigida pelo Prof. Dr. João José Saraiva da Fonseca, que ao final da solenidade de encerramento declarou: “O curso promoveu uma aproximação extensionista entre o UNINTA e a comunidade da região na qual ele está inserido. Estamos trabalhando essa relação com a inovação tecnológica com os estudantes que estão nas escolas desenvolvendo o trabalho. É importante pensar nas melhorias que estamos levando e o impacto no mercado de trabalho da programação. Foi neste sentido que iniciamos a parceria com essa reconhecida instituição portuguesa de educação superior, com histórico de trabalhar a tecnologia”. Disse.





“É de suma importância parcerias dessa categoria, pois elas ampliam o conhecimento dos nossos estudantes. Eles conseguem ter um desenvolvimento maior do que é passado em sala de aula, verificando de uma outra realidade algo que é ofertado na Europa. É uma oportunidade única e de um valor imensurável. Só temos a agradecer ao UNINTA pela iniciativa, esperamos que venham mais projetos como estes”. Destacou o Professor das disciplinas de redes e informática da EEEP Dom Walfrido Teixeira Vieira, de Sobral, Expedito Cordeiro.





Durante o evento, foi realizada também a premiação dos melhores estudantes que participaram da plataforma, como forma de avaliação dos conhecimentos adquiridos. O estudante do 2º ano, Jhonatas Jorge, ficou na 1ª colocação, com 1548 pontos. Para ele o período e a vivência será de grande valia. “A metodologia de ensino foi muito positiva. São lições que levaremos para o resto das nossas vidas. Muitos assuntos foram passados além do conhecimento teórico. É uma educação agregadora para o nosso futuro e que podemos utilizar este curso no currículo para novas oportunidades”. Pontuou.





Ao final do evento, os melhores estudantes de cada escola ganharam, cada um, uma bolsa de estudos para escolher qualquer curso de ensino superior na modalidade EaD, na área da tecnologia. Os contemplados foram: Jhonatas Jorge Mendonça (EEEP Dom Walfrido Teixeira Vieira); Brunno Rodrigues Lira (EEEP Gerardo José Dias de Loiola) e Luis Arthur Gomes Ribeiro (EEEP Professor Sebastião Vasconcelos Sobrinho).









CONHEÇA OS ESTUDANTES CERTIFICADOS:





EEEP Dom Walfrido Teixeira Vieira





– António Mateus Rodrigues Melo





– Carlos Gabriel Nascimento do Carmo





– Carlos Henrique Gomes Araújo





– Emanuel Araújo Moura





– Everton Lima Ferraz





– Henrique Ivan Barreto Lima





– Ismênia Cristina do Nascimento Otaviano





– Jhonatas Jorge Mendonça





– João Adeodato de Arruda Neto





– Lara Evellin Santos do Nascimento





– Maria Luiza Soares Rodrigues





– Matheus da Silva Rodrigues





– Matheus Ravier Lima De Sousa





– Samuel Lucas Alves dos Santos









EEEP Gerardo José Dias de Loiola





– Andreza Oliveira Castro





– Brunno Rodrigues Lira





– Davi Ferreira Viana





– Everton Klaiver Silva Braga





– Fábio Simão da Silva





– Francisco Edson Nascimento Sousa





– Francisco Emerson Da Silva Junior





– João Alison de Sousa Martins





– João Vitor Costa Loiola





– Kayke Barbosa Loiola





– Michael Gadelha Paula





– Raylane Brandão Gomes





– Romário Henrique Custodio Rodrigues









EEEP Professor Sebastião Vasconcelos Sobrinho





– Emanuel Nogueira Pereira





– Luis Arthur Gomes Ribeiro





– Osvaldo José Araújo Filho





– Ryanderson Silva Fernandes da Costa