Restaurante da rede Coco Bambu explode em Teresina: “parecendo que foi atingido por um míssil”; VEJA VÍDEO

A explosão aconteceu por volta das 6h30 no recém-inaugurado restaurante Vasto, que pertence ao grupo Coco Bambu, na rua Professor Joca Vieira, no bairro Fátima, zona leste de Teresina (PI). Ele foi aberto há menos de um mês, em 28 de novembro.





Uma pessoa ficou ferida sem gravidade, segundo o Corpo de Bombeiros. O local foi isolado e será feita uma análise da estrutura do restaurante.





O impacto da explosão também causou estragos no restaurante Coco Bambu, que fico ao lado do Vasto, e imóveis vizinhos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram vidros estilhaçados no chão e portas retorcidas.