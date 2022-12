Sósia de Neymar causa alvoroço e ‘interdita’ loja de shopping no Qatar, VEJA VÍDEO

Craque da Seleção Brasileira, Neymar segue em recuperação de uma lesão no tornozelo. Enquanto isso, o sósia do jogador, Eigon Oliver, causa alvoroço no Qatar. O influenciador publicou vídeo no qual torcedores fizeram aglomeração em um shopping para vê-lo.





O sósia de Neymar foi até uma loja da Puma, patrocinadora do craque da Seleção, e arrastou uma multidão para o local. O estabelecimento teve que ser fechado por conta do número de pessoas. O influenciador ainda brincou com a semelhança de um dos seguranças com o apresentador Ratinho, do SBT.





– Gostaria de agradecer ao apoio do segurança do shopping de Qatar, o Ratinho, que deu a vida pelo sósia – brincou Eigon.





Eigon Oliveira já possui mais de 950 mil seguidores no Instagram. Há cerca de um mês, o influenciador encontrou com o verdadeiro Neymar e publicou um vídeo que conta com quase 150 mil curtidas. O camisa 10 não entra em campo contra Camarões, nesta sexta-feira.