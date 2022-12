Tragédia: homem atropela a própria filha enquanto empurrava carro para dar partida

Um acidente trágico resultou na morte de uma criança de apenas 1 ano e 8 meses. De acordo com as informações passadas às autoridades, a criança correu em direção ao carro do pai, enquanto ele tentava religar o veículo.





Segundo as informações, o carro havia parado de funcionar e o homem empurrava o carro para tentar faze-lo pegar “no tranco”. Sem perceber a aproximação da criança, ele acabou atropelando o próprio filho.





O homem, de 33 anos, alegou que não viu a aproximação da criança – que estava dentro de casa antes de correr em direção ao veículo. Ainda segundo os relatos, o acidente só foi notado por um vizinho que percebeu a presença da criança.





O pai foi informado pelo vizinho que a menina estava embaixo do carro. O quadro já era de estado grave quando a família a levou as pressas para o Hospital Municipal Manoel Martins de Barros.





No local, após ser constatado o estado grave, a menina foi encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende. Infelizmente, a menina não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada na unidade.





O caso foi registrado na Polícia Civil, mas um vizinho que testemunhou a cena confirmou que o homem empurrava o veículo no momento do atropelamento. Ainda segundo a polícia, ele não tem carteira de motorista.





A tragédia foi registrada na cidade de Itatiaia, no Rio de Janeiro. Não foram divulgadas mais informações.





Por Roberta R

(Foto ilustrativa)