Trem de carga descarrila, afeta operação das linhas 11 e 12 da CPTM e paralisa serviço que leva até o aeroporto de Guarulhos

Um trem de carga da MRS Logística descarrilou próximo à estação Tatuapé da CPTM, que atende as linhas 11-Coral e 12-Safira, atingindo as quatro vias do trecho.

Por conta do acidente, na Linha 11-Coral, os trens circulam em dois loops: entre as estações Estudantes e Corinthians-Itaquera e Tatuapé e Luz, ficando interditado o trecho entre Corinthians-Itaquera e Tatuapé.





Já na Linha 12-Safira, os trens circulam em dois loops: entre Calmon Viana e Engenheiro Goulart e Tatuapé e Brás, ficando interditado o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé. O Expresso Aeroporto ficará suspenso durante a atuação das equipes.

Para auxiliar na circulação dos passageiros, foi acionado o Sistema Paese, que colocou 67 veículos nos trechos interditados. O número, entretanto, não foi suficiente para atender a demanda.





Passageiros relatam longas filas de espera e dificuldade em conseguir embarcar. Viagens que levariam 20 minutos, estão sendo feitas em mais de uma hora.





O problema também provocou a paralisação do serviço Airport Express, com viagens diretas, sem paradas, entre as estações da Luz e Aeroporto-Guarulhos, na Linha 13-Jade, porque compartilha os trilhos no trecho leste.





