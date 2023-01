A importância do Janeiro Branco

Janeiro branco é um movimento nacional cujo objetivo é chamar a atenção da sociedade para a prevenção do suicídio. O movimento foi criado em meados de 2014 para promover ações para o bem da saúde mental. A campanha foi idealizada pelo psicólogo Leonardo Abrahão, o projeto tem ganhado força ao longo dos anos, principalmente após a pandemia do COVID-19, onde a pauta de saúde mental ganhou força nos lares brasileiros.





Por que janeiro foi escolhido para ser o mês da saúde mental? Assim como o outubro é rosa (combate ao câncer de mama), novembro é azul(combate ao câncer de próstata), o mês de janeiro é branco com o intuito de trazer pautas sobre a saúde da mente, pois muito se fala sobre a saúde do corpo, sobre ser saudável visivelmente, mas a saúde mental ainda é um tabu.





O mês de janeiro foi escolhido para ser o principal mês a falar sobre o tema pelo fato de marcar o início de um novo ano, que acaba assustando muitas pessoas, principalmente aquelas que passaram por momentos difíceis nos últimos anos, ou até aquelas mais ansiosas.





Por isso, o movimento Janeiro Branco visa trazer a pauta para toda a população em relação à prevenção do suicídio, estimulando a conscientização da saúde mental e a oferta de serviços de atendimento psicológico. O objetivo é que a população saiba como pedir ajuda caso se sinta mal, evitando a sensação de isolamento e ajudando aqueles que passam por momentos difíceis.





Durante o mês de inteiro, entidades, ONGs e pessoas físicas realizam atividades que visam a conscientização da população para o cuidado com a saúde mental. O movimento também busca disseminar informações importantes sobre os serviços de atendimento psicológico, além de incentivar o diálogo e o debate sobre o tema. A prevenção do suicídio é um tema que deve ser discutido com abertura e respeito.





Durante a pandemia do COVID-19, teve um aumento na procura de psicólogos por parte dos brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde, em 2020, cerca de 29,33% dos brasileiros procuraram ajuda desses profissionais e 34,2% não buscaram auxílio, porém gostariam de obter apoio psicológico para lidar com a ansiedade e o estresse.





A importância da saúde mental vem ganhando um espaço significativo na população, temas como ansiedade, depressão, bipolaridade vem sendo mais abordado no contexto atual.





Por que branco?





O branco representa pureza e renovação, assim como janeiro, mas também pode representar uma folha em branco aonde nela vai se escrever as expectativas, desejos, sonhos e historias que podem acontecer durante o ano, que se inicia.

Qual o tema da campanha de 2023?





Esse ano, a campanha tem como tema: "A vida pede equilíbrio!", que conforme o site oficial da campanha "A vida pede equilíbrio diante de mudanças cada vez mais desafiadoras e aceleradas que exigem novas atitudes, novas habilidades, novos entendimentos e novos comportamentos!", em 2023 todos têm planos e metas que incluem mudanças.





O enfermeiro do CAPS, Igor Ribeiro, explicou sobre o tema desse ano:





" A vida tem que ter um equilíbrio, pois quando ela está desequilibrada acaba gerando algum transtorno mental, então quando você tem um desequilíbrio emocional relacionado com seu trabalho, a convivência com outras pessoas, com situações estressoras pode gerar um transtorno de ansiedade, um exemplo interessante é o celular que vem sendo um fator crucial com os pacientes com relação ao transtorno de ansiedade, por conta da comparação, seja ela por conta do corpo, pela vida monetária que outras pessoas têm, acaba adoecendo pelo excesso de comparação."





A Psicóloga Kelly Alves falou sobre a importância do janeiro branco e como ele impacta na vida dos quiterienses.





"As campanhas de conscientização são momentos propícios para a reflexão sobre assuntos específicos. Elas levantam questões de relevância social e possibilitam a educação preventiva sobre saúde mental, por exemplo, como a Campanha Janeiro Branco. A importância dessa campanha se dá no fato de que ela coloca em evidência a necessidade da atenção à saúde mental tal e qual a saúde física. Por isso, como Psicóloga, considero válidas todas as ações que ampliam o alcance do conhecimento e da desmistificação da saúde mental."





Quais as ações feitas na cidade de Santa Quitéria?