Bandido morre em confronto com PCs; operação prende 12 em MT

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tabaporã, deflagrou na manhã desta segunda-feira (30), a Operação Decretum para cumprimento de 15 ordens judiciais, entre mandados de prisão e busca e apreensão, para apurar dois homicídios ocorridos no município. Os corpos das vítimas foram localizados nos dias 29 e 30 de dezembro no Distrito de Nova Fronteira.





Na ação policial, um criminoso foi morto em confronto com policiais. Segundo a PJC, ele reagiu à abordagem e foi baleado durante confronto, sendo socorrido pela equipe policial a um posto de saúde. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu logo após dar entrada na unidade de saúde. Nome e idado do morto no confronto não foram divulgados pela Polícia Civil.





A operação tinha o objetivo de cumprir 12 mandados de prisão preventiva e três de busca e apreensão domiciliar contra integrantes de uma facção criminosa, que tiveram a participação identificada no crime.





As investigações iniciaram no dia 29 de dezembro, quando o corpo de Oziel Doisch da Cruz, de 32 anos, foi encontrado no distrito de Tabaporã. No mesmo dia do fato, foi instaurado inquérito policial, sendo identificado que a vítima era integrante de uma facção criminosa.





Menos de 24 horas depois, no dia 30 de dezembro, foi localizado o corpo de Thiago Domingues da Cunha, também no distrito de Nova Fronteira, e a apuração apontou que os dois homicídios estavam relacionados. As investigações que a morte da segunda vítima havia sido decretada pela facção criminosa, em razão de ser o autor do primeiro homicídio, junto com outro suspeito, que é considerado foragido.





Segundo o delegado de Tabaporã, Bruno Mendo Palmiro, durante o mês de janeiro foi realizado um amplo trabalho de investigação, em que foi apurado que os homicídios e tráfico de drogas em Tabaporã e no Distrito de Nova Fronteira estavam intimamente ligados. Com base no relatório de investigação, o delegado representou pela prisão preventiva e busca e apreensão de todos os suspeitos identificados, sendo expedidos pela Justiça 12 ordens de prisão preventiva e três de busca e apreensão domiciliar.





Nesta segunda-feira foram cumpridos 10 mandados de prisão contra os investigados. Um dos suspeitos reagiu à ação policial e foi alvejado durante confronto. Apenas um dos alvos não foi localizado e continua procurado pela Polícia. A operação também efetuou três prisões em flagrante. A Operação Decretum contou com apoio das delegacias de Juara, Porto dos Gaúchos e Derf de Sinop.





